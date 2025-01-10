Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde “Narkokapan-6” operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap, 5 adet hap basma makinesi, 2 adet vakum makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.