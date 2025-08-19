×
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da ikinci operasyon

#İstanbul#Ali Yerlikaya#Davut Gül
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 14:59

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine karşı başlatılan operasyonların ikincisinin düzenlendiğini ve bu operasyonda 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu Hap ile 63 Kg hammadde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“İstanbul’da 2. Operasyon”
İstanbul’da “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;
7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 63 Kg Ham Madde (yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları,
Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

