Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi 3 zehir taciri yakalandı
Aziz milletim bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız
Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce #Beylikdüzü ve #Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda:
738 kilo Metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum
Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz