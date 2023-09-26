Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi 3 zehir taciri yakalandı

Aziz milletim bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız

Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce #Beylikdüzü ve #Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda:

738 kilo Metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum

Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz