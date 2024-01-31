×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul merkezli KAFES-33" Operasyonu! Ahmet Söylemez suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Suç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, “İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya rakamları paylaştı Göçmen kaçakçılığına geçit yokBakan Yerlikaya rakamları paylaştı! Göçmen kaçakçılığına geçit yokHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Suç

BAKMADAN GEÇME!