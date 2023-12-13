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Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı

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#Muhuannad Aloqlah#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 08:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah istanbul'da yapılan 'Kafes-19' Operasyonuyla yakalandı" ifadeleri yer aldı. 

Yerlikaya'nın paylaşımının devamında "Milletimizin bilmesini isterim ki;  Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı  bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.  Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

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#Muhuannad Aloqlah#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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