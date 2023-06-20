Bakan Yerlikaya duyurdu: İHA'larımız tespit etti, 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;

EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi.



Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.