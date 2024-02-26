Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 16 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Şanlıurfa merkezli Mersin, Ardahan ve İstanbul’da düzenlenen “Kafes-48” operasyonlarında “Gülbaharlar” olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar’ın da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.