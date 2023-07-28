×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan isimli teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda bakanlığımızın; terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Redur Siser' kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi. 

Gözden KaçmasınMİTten nokta operasyon Terörist Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildiHaberi görüntüle

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist Bitliste etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

"TERÖRİSTLERLE TEMAS SAĞLANDI OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Hain teröristin, 10 jandarmamızın şehit edildiği ve 11 jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Operasyon#PKK

BAKMADAN GEÇME!