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Bakan Yerlikaya duyurdu: Gaziantep'te bir polis memuru şehit oldu

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#Ali Yerlikaya#Halil İbrahim Kuzgun#Gaziantep
Bakan Yerlikaya duyurdu: Gaziantepte bir polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 21:11

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Temmuz'da Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralanan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. 

 

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#Ali Yerlikaya#Halil İbrahim Kuzgun#Gaziantep

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