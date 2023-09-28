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Bakan Yerlikaya duyurdu: Firari FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray’da yakalandı

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#Aksaray#FETÖ#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Firari FETÖcü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 12:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi.

Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum🇹🇷

1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2500 şahıs gözaltına alındı. 510'u tutuklandı.

Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz! Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

 

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#Aksaray#FETÖ#Operasyon

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