HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 27 ilde eş zamanlı operasyon

Güncelleme Tarihi:

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖye 27 ilde eş zamanlı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 10:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini operasyon sonucu 71 şüphelinin yakalandığını söyledi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın X paylaşımı:

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- FETÖ'ye üye oldukları,
- Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları,
- Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve
- Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

