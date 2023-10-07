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Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü üyesi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Van#Kahramanlar Operasyonu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 16:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek" mesajını paylaştı.

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#Bakan Yerlikaya#Van#Kahramanlar Operasyonu

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