Bakan Yerlikaya duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu; 1'i kırmızı, 3'ü gri kategoride

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının;

Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, Gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.

PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN VE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4️⃣ TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ❗️



⚠️Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü… pic.twitter.com/F1cezOlRUN