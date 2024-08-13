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Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

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#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü#Ahmet Gülbasan
Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da düzenlenen “KUYU-16”operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması,
Suça Azmettirme, Suçu Üstlenme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu: 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve Çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü#Ahmet Gülbasan

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