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Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşı Sadettin Pahsa ve 11 organize suç örgütü üyesi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Sadettin Pahsa#Kuyu Operasyonu
Bakan Yerlikaya duyurdu Elebaşı Sadettin Pahsa ve 11 organize suç örgütü üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 08:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-18 operasyonlarında, elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Bakan Yerlikaya duyurdu Elebaşı Sadettin Pahsa ve 11 organize suç örgütü üyesi yakalandı


Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu Elebaşı Sadettin Pahsa ve 11 organize suç örgütü üyesi yakalandı

Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 7  adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Sadettin Pahsa#Kuyu Operasyonu

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