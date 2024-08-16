Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşı Sadettin Pahsa ve 11 organize suç örgütü üyesi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

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Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle