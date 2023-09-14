Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor! 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu!

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!