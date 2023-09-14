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Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 14:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir örgüt mensubunun daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olduğunu ve annesiyle buluştuğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor! 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu!

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele

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