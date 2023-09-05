Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız.

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