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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terörle Mücadele#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 11:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağlayan 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞın finans kaynağına operasyon

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞın finans kaynağına operasyon

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#DEAŞ#Terörle Mücadele#Ali Yerlikaya

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