Bakan Yerlikaya duyurdu... Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusunun faili terörist yakalandı 

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem’in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandığını bildirdi.

Terörist Mehmet Zeki İlmin

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı.

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem