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Bakan Yerlikaya duyurdu... Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusunun faili terörist yakalandı 

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Cizre#Şehit
Bakan Yerlikaya duyurdu... Cizrede şehit edilen güvenlik korucusunun faili terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 10:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem’in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Cizrede şehit edilen güvenlik korucusunun faili terörist yakalandı

Terörist Mehmet Zeki İlmin

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı.

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Cizrede şehit edilen güvenlik korucusunun faili terörist yakalandı

şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Cizre#Şehit

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