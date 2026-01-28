×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Organize Suç Örgütü#Kırmızı Bülten#Suçluların İadesi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle aranan 13 suçlunun ve ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 1 suçlunun; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirildiğini duyurdu. Öte yandan Yerlikaya, Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisinin de yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız yurtdışındaki 1 Suçluyu; GÜRCİSTAN(9), ALMANYA(2), ERMENİSTAN, HIRVATİSTAN, KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç., ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizin koordinesinde;

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan “Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi” C.A isimli şahıs HIRVATİSTAN’da,

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın46 ilde FETÖye yönelik operasyon: 151 şüpheli yakalandı46 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 151 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle

“Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürme, Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

Haberin Devamı

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit(2 kez), Mala Zarar Verme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA’da,

 “Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN’da,

“Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ’da,

Haberin Devamı

“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma” suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Organize Suç Örgütü#Kırmızı Bülten#Suçluların İadesi

BAKMADAN GEÇME!