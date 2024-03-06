×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bölücü terör örgütüne ağır darbe

Güncelleme Tarihi:

#Bozdoğan-8 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu Bölücü terör örgütüne ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bozdoğan-8 Operasyonları'nda 9 ilde bölücü terör örgütüne ait 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposunun imha edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi

1 adet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,
2 adet Güdümlü Füze,
701 Adet El Bombası,
184 Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı ve
64 kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bozdoğan-8 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!