Bakan Yerlikaya duyurdu! Bölücü terör örgütüne ağır darbe

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi

1 adet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,

2 adet Güdümlü Füze,

701 Adet El Bombası,

184 Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı ve

64 kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek