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Bakan Yerlikaya duyurdu: Biri turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Terörist#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 14:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir dahil 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde;

Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.

Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

#Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; #Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile #Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

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Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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#Ali Yerlikaya#Terörist#PKK

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