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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

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#Suç Örgütü#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-1' Operasyonları'nda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.

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#Suç Örgütü#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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