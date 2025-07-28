Bakan Yerlikaya acı haberi verdi! Bir asker şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberli sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile verdi: “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”