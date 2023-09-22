Bakan Yerlikaya duyurdu... Aydın'da 18 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından; uyuşturucu trafiğinde rol almış, aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Yakalananlardan 3'ü 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlülerdi. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri: Adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.
JASAT TARAFINDAN AYDIN’DA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ZEHİR TACİRLİĞİNDEN HÜKÜMLÜ OLARAK ARANAN 1️⃣8️⃣ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023
YAKALANANLARDAN 3️⃣’ü 1️⃣0️⃣ YIL VE ÜSTÜ CEZA ALAN HÜKÜMLÜLERDİ❗️#Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye… pic.twitter.com/O0dGmXNBr0