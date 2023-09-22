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Bakan Yerlikaya duyurdu... Aydın'da 18 zehir taciri yakalandı

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#Aydın#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu... Aydında 18 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 12:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT tarafından Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından; uyuşturucu trafiğinde rol almış, aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Yakalananlardan 3'ü 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlülerdi. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri: Adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

 

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#Aydın#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya

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