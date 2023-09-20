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Bakan Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu

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#Ali Yerlikaya#Abdulaziz Ramih#Atatürk
Bakan Yerlikaya duyurdu: Atatürke hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 13:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e hakaretlerde bulunan Kuveytli yazar Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle;

Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Atatürke hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu

Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

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Konu hassasiyetle takip edilmektedir.

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#Ali Yerlikaya#Abdulaziz Ramih#Atatürk

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