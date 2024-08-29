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Bakan Yerlikaya duyurdu: Artvin'de 502 kilogram esrar ele geçirildi

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#Narkoçelik-36 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Artvinde 502 kilogram esrar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-36 Operasyonu'nda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini, 2 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı. Operasyon sonucu 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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#Narkoçelik-36 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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