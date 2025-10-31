×
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı'da ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 11:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 761 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kg metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ağrı Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonumuzda;

Yabancı Uyruklu 2 şüpheliyi yakaladık. 

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. 

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

