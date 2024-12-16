×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde sahte alkol operasyonu! 85 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Alkol#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde sahte alkol operasyonu 85 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 08:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Jandarma ekiplerince son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmayı tebrik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Alkol#Bakan Yerlikaya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!