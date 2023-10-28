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Bakan Yerlikaya duyurdu: 76 ilde 'Mercek' operasyonları... Bin 858 kişi gözaltında

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 08:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek' operasyonlarında bin 858 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında " 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; 1212 Ruhsatsız Tabanca, 167 Kaçak Kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek, 225 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi. 1858 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı. Aziz Milletimiz Müsterih Olsun; Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle de Silah Kaçakçılarıyla da Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek.

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Silah

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