Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon! Bin 127 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
73 İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;
697 Ruhsatsız tabanca,
25 Uzun namlulu tüfek,
54 Kurusıkı tabanca
115 Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam
891 Silah ele geçirildi.
1127 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.
7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023
6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,
2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,
5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca
1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam
8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.… pic.twitter.com/8xOkq0Kucx