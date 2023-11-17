Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon! Bin 127 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

73 İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

697 Ruhsatsız tabanca,

25 Uzun namlulu tüfek,

54 Kurusıkı tabanca

115 Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

891 Silah ele geçirildi.

1127 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.