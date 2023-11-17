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Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon! Bin 127 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#Bakan Yerlikaya#Silah
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon Bin 127 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen Mercek-4 Operasyonlarında 891 silah ele geçirildiğini, bin 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

73 İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;
697 Ruhsatsız tabanca,
25 Uzun namlulu tüfek,
54 Kurusıkı tabanca
115 Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam
891 Silah ele geçirildi.

1127 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

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#Operasyon#Bakan Yerlikaya#Silah

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