Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı.
Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve
11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz
Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023
Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve
11.000 uyuşturucu hap… pic.twitter.com/bPsm1y23rL