Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı.

Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve

11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz