Bakan Yerlikaya duyurdu! 65 ilde narkotik operasyonu: 768 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 12:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada 65 ilde polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 768 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

65 ilde uyuşturucu madde Satıcılarına yönelik son 1 haftadır Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

354,5 Kg Uyuşturucu Madde ile 647 Bin 798 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta

1.165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. 

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

 

