×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya mesajında "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!