Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ayrı suç örgütü çökertildi! 91 şüpheli tutuklandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 115 zanlıdan 91'inin tutuklandığını 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, çalışmaları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.