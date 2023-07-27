Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız
50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.…