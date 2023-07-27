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Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 15:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı

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