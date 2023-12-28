Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 ilde Narkogüç-41 Operasyonu! 418 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 'Narkogüç-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeği katıldı. 41 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
1️⃣ TON 4️⃣8️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗
4️⃣1️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/uNE4md8kaF