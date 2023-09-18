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Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Terörist#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, terör operasyonunun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

#Diyarbakır #Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4️ terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

BTÖ’nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;

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BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile

Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Diyarbakır

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