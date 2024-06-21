Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-44" operasyonunda;
1’i TURUNCU,
2’si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam
4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kararlıyız Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.
4️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2024
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-44" operasyonunda;
1️⃣’i 🟧 TURUNCU,
2️⃣’si ⬜️ GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam
4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️
Kararlıyız❗️Kutsal… pic.twitter.com/uOFli5ac21