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Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#PKK#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 Operasyonu'nda 1'i turuncu 2'si gri kategoride olan toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-44" operasyonunda;
1’i TURUNCU,
2’si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam
4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kararlıyız Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.

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#Operasyon#PKK#Bakan Yerlikaya

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