Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-44" operasyonunda;

1’i TURUNCU,

2’si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam

4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kararlıyız Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.