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Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde sahte altın operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Altın#Operasyon#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 15:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3 Operasyonları'nda değeri yaklaşık 50 milyon TL olan altın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;

3 bin 646 adet çeyrek altın,
811 adet yarım altın,
1614 adet tam altın ve
57 adet reşat altın ele geçirildi

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız

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#Sahte Altın#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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