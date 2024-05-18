Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde sahte altın operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;
3 bin 646 adet çeyrek altın,
811 adet yarım altın,
1614 adet tam altın ve
57 adet reşat altın ele geçirildi
Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız
Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve… pic.twitter.com/x9RZNo0idQ