Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;

5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı.

13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK