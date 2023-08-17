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Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 08:54

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;

5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı.

13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon

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