Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde DEAŞ operasyonu! 189 kişi yakalandı

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İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı...
37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz
3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası,… pic.twitter.com/4hsQsI7zfc