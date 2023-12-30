Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde DEAŞ operasyonu! 189 kişi yakalandı

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İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı...

37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz