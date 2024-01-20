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Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana’da gerçekleştirilen Kalkan-8 Operasyonu'nda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandığını belirterek, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 Ekip, 10 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese “Kalkan-8” Operasyonu düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Operasyon

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