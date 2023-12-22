Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde DEAŞ operasyonu! 304 şahıs yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 3⃣0⃣4⃣ şahıs yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/WKlpZVGMeN