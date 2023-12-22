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Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde DEAŞ operasyonu! 304 şahıs yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde DEAŞ operasyonu 304 şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Kahramanlar-34 Operasyonu'nda 304 şahsın yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Operasyon

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