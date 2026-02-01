×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 300 kilometrenin üzerinde hız yapan ve drift atan sürücü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Drift Cezası#Hız İhlali
Bakan Yerlikaya duyurdu: 300 kilometrenin üzerinde hız yapan ve drift atan sürücü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 19:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 300 kilometrenin üzerine hız yapan ve drift atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notu ile yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aşırı hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücü yakalandı. Otoyol jandarması gereğini yaptı, yapmaya da devam edecek. Sürücü hakkında; TCK'nın 179'uncu maddesinden adli işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; drift atan sürücüye, 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahının hız sınırı 140 km olmasına rağmen bu otomobil 300 kilometrenin üzerinde hız yapmaktadır.) Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.  

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 300 kilometrenin üzerinde hız yapan ve drift atan sürücü yakalandı

 

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya: 100 trafik kazasının 84ü, 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyorBakan Yerlikaya: 100 trafik kazasının 84'ü, 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Drift Cezası#Hız İhlali

BAKMADAN GEÇME!