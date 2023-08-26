Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında,

EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüz, Havacılık Dairesi Başkanlığımız ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda;

EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.

Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı.

Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Milletimizin duaları sizlerle.

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SON terörist ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK