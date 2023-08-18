Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Terör örgütü çözülmeye devam ediyor! Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu.

Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum.