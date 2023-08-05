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Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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#Bakan Yerlikaya#Mardin#Mehmet Gündüz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 13:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında bu sabah 3 teröristin silahlarıyla birlike etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen, JÖH/Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet GÜNDÜZ operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

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#Bakan Yerlikaya#Mardin#Mehmet Gündüz

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