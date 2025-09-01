×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu Operasyonu#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 09:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Buna göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu Operasyonu#Mersin

BAKMADAN GEÇME!