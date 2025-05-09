×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu... 3 ilde tefecilik çetesine operasyon! 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı Yerlikaya#Tefecilik Operasyonu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.' dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını ve 2'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, şüphelilerin yüksek faizle borçlandırdıkları vatandaşları baskı altına aldıklarının, teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıklarının ve ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Gözden KaçmasınBu ne şahane bir toplantı böyleBu ne şahane bir toplantı böyleHaberi görüntüle

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konuldu. Operasyon kapsamında 2 bin 478 çek ve senet, 10 çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Yerlikaya#Tefecilik Operasyonu#Polis

BAKMADAN GEÇME!