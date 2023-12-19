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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2'si kırmızı bültenle aranan 3 suç örgütü elebaşı yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Suç Örgütü
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2si kırmızı bültenle aranan 3 suç örgütü elebaşı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 08:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2'si kırmızı bülten, 1'i acil yakalama mesajıyla aranan 3 organize suç örgütü elebaşının Alanya ve İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

Thomas Josef Konrad: İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da,  Jinking Peng: İnterpol Kırmızı Bülten'le Çin'de  Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te, 

ACİL YAKALAMA MESAJI İLE ARANIYORDU

Danıel Alexander Muller: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda,  Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen "Kafes-21" operasyonlarıyla yakalandılar .Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." dedi. 

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Suç Örgütü

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